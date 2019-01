Via Paratore, una palude in un'area accanto a due scuole

Ecco in quali condizioni, da anni, si presenta un'ampia area adiacente alle scuole Salgari (elementari) e Cesareo (media) che si trovano in via Paratore, nel quartiere Oreto. Una delle tante cose delle quali dovrebbe occuparsi l'amministrazione comunale. Lo spazio gioverebbe certamente da parcheggio per un'area ipercongestionata dal traffico veicolare , specie negli orari di ingresso ed uscita alunni, ma allo stato risulta una palude inutilizzabile e degradata. Almeno una volta la politica si interessava "della bonifica delle paludi".

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Antonio Gambino