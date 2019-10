Volevo segnalare un disserzio del Comune sulle agevolazioni per i trasporti dei disabili. Il servizio doveva partire entro l'inzio dell'anno scolastico (15 settembre), ma ad oggi provando a chiamare i veri uffici del comune non si ha alcun riscontro. Così ci sono alunni disabili che non possono andare a scuola con il bus. Ad oggi ci sono piu 150 alunni rimasti a casa per colpa del comune inadempiente.