Scene di ordinaria inciviltà. Tutte le notti qualche concittadino molto “civile” scambia la via Andrea Guarneri per una discarica, depositando copertoni, materassi, mobili, divani, etc.. È mai possibile che non ci sia modo di individuare i responsabili, magari con l’utilizzo di telecamere, e dare loro delle pesanti ed esemplari sanzioni?