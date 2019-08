"A Casteldaccia vengono scaricati liquami fetidi in mare"

Come succede oramai da anni durante il periodo estivo soprattutto nei mesi di luglio e agosto vengono scaricati liquami fetidi a mare. In alcuni giorni lo scolo è minimo in altri abbondante ma nella giornata del 28 agosto in seguito alla pioggia dal canalone di racconta acque è uscito L impossibile dalle acque reflue a detriti di plastica e ovviamente un quantitativo di acqua fognaria più che abbondante. Sono state allertate le autorità di competenza, le quali hanno dato risposte improponibili e dimostrando l’ inadeguatezza al compito da svolgere. Inoltre sono state depositate diverse denunce contro ignoti, visto che ad oggi non si sa di chi sia la responsabilità. Il golfo di Casteldaccia ospita diverse ville estive che in fondo portano avanti anche L economia del paese venendo affittate anche a stranieri e penso che le autorità competenti comunali come quelle regionali come anche quelle dell asl dovrebbero provvedere a garantire salute e salubrità della popolazione locale e forestiera. Tutto ciò è una vera vergogna dovremmo valorizzare e cercare di richiamare più turisti possibili ad oggi ma con quale faccia si possono offrire certi servizi? Solo con la faccia della vergogna.