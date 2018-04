Come è possibile assistere ad una cosa del genere in una stradina transito di turisti, un noto b&b accanto e non prenderne provvedimenti? Utilizzare un vicolo come discarica del lavandino della propria cucina! Spero si prendano provvedimenti! Ci troviamo in vicolo dei Sant'Uffizio a Tribunali, a due passi da piazza Marina.