"Scarafaggi e non solo all'ospedale Cervello"

Scrivo per denunciare una situazione, a mio avviso, critica. Mia figlia è stata ricoverata per alcuni giorni nel reparto di pediatria dell'ospedale Cervello, vicino il reparto di ostetricia. Per due giorni consecutivi ho avvistato scarafaggi, di cui uno mi sono occupata personalmente di farlo fuori, erano le 3 di notte e avevo paura di non trovarlo più. Ho buttato quelle scarpe per lo schifo che ho provato, e mentre eravamo in bagno è salito sul piede di mia figlia. L'indomani abbiamo chiesto aiuto ed è venuto un'infermiere ad ucciderlo con una scopa.. oltre questo era pieno di zanzare, quando ci hanno dimessi mia figlia aveva 6 punture di zanzara sul viso e una decina tra gambe e braccia.