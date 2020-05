Sanificazione anti-covid Abbazia Benedettina di San Martino delle Scale

Nel primo pomeriggio di ieri, presso l'Abbazia di San Martino delle Scale, e della Chiesa di Santa Scolastica di Piano Geli, grazie all'intervento del personale addetto della Sezione Rifornimenti e Mantenimento dell'Esercito di Palermo (SERIMANT) della Caserma Di Maria, è stata effettuata la Sanificazione cosi come prevede il protocollo anti-Covid, tra Governo e la Cei, previsto per le riaperture ai fedeli delle Chiese. E' dando un grande sostegno bonificando in particolare, la Basilica Abbaziale, la Sagrestia, le cappelle dell'Abbazia, e la bottega dei prodotti monastici, la Chiesa è Sagrestia di Piano Geli, grazie al Colonnello Stefano Capriglione comandate della Serimant, e al Capo Sezione Logistica Tenente Colonnello Amato Vito Alberto, con il promotore di questa lodevole iniziativa, il dipendente Carmelo Vitale, che subito hanno preso a cuore la richiesta pervenuta dal Padre Abate Dom Vittorio Rizzone, e dal Parroco Dom Francesco La Rocca, dimostrando che dove è bisogno: "noi ci siamo sempre".