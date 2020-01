La strada che ospita la "Porta Oscura" è un parcheggio per motorini

Salita Castellana, una traversa di via Maqueda prima dei Quattro Canti, è una delle poche strade rimaste con i sanpietrini. È una viuzza deliziosa, una delle più fotografate dai turisti. Alla fine della Salita si trova il palazzo seicentesco Bonanno di Castellana che ospita la cosiddetta "Porta Oscura", una delle porte urbane medievali dell'antica cinta muraria del Cassaro. Oggi questa strada è completamente lasciata all'abbando, l'immondizia rimane per settimane e cosa ancora più assurda, visto la ridotta larghezza della strada, è l'assenza di un divieto di sosta. I motorini parcheggiano ambo i lati e essendo rimasta una delle poche senza il divieto arrivano fino a su in cima dove la strada diventa ancora più stretta, creando così seri problemi di viabilità. Le segnalazioni dei residenti hanno fatto si che la prima circoscrizione prendesse in carico il problema approvando un'ordinanza ma dopo più di sei mesi non c'è ancora nessun cartello.