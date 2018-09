Santa Messa del nostro caro vescovo Corrado Lorefice in onore della Santuzza

"Rosalia giovane, bella, nostra palermitana" che custodisce il desiderio di una " fede relazione" che ha il potete di coinvolgere tutta la vita perché parte dal cuore e abbraccia la mente e tutta la persona. che custodisce questo desiderio di una fede che raggiunge la vita. Queste le prime parole del l'omelia del nostro caro vescovo di Palermo dopo i ssluti ai servitori del popolo che vive in Sicilia i servitori che hanno ricevuto un mandato In modo particolare il signor Sindaco così come sua eccellenza il Prefetto e il signor Questore e tutte le altre istituzioni il vescovo li saluta con grande affetto e cordialità. Perché questa è la festa di Palermo Perché Palermo ama Santa Rosalia continua il vescovo e continua ad accogliere ancora la sua testimonianza di vita e di fede. E salutare con grande affetto e con grande gioia i quattro vescovi della Sardegna presenti durante la S.messa.Rosalia giovane, bella, nostra palermitana.

Non è vero che Rosalia è scappata continua il Vescovo Non e' vero che e' andata in un luogo per disinteressati della vita concreta. Quando è stato ritrovato il suo corpo Rosalia ha continuato ad essere per la sua città mediatrice di vita e di salvezza. Oggi Rosalia ci chiede di essere "chiesa" con la carità e l'amore questa energia di vita questa energia di relazione che nasce in noi. Stiamo attendendo anche noi come le vergini del vangelo di Matteo cap. 25 **********La venuta del Signore********* Non ci dirà non vi conosco ma anzi ci dirà """""""""""venite benedetti dal padre mio"""""""""""" Questa è la chiamata cristiana Quella chiamata che portiamo iscritta nella nostra adesione al Signore in virtù del battesimo. Questa è l'augurio che faccio alla mia chiesa alla vostra chiesa che possa essere sempre di più chiesa nel mondo capace di annunciare. Siate generosi nel cuore perché oggi dietro Rosalia ricevete insieme quello che ci ha dato. Chiunque mette in pratica la parola del Signore è come quell'uomo saggio che costruisce la casa nella roccia. Costruiamo così la chiesa palermitana sulla santa roccia che è la Parola di Dio Diventiamo testimoni audaci della carita di Dio sulle orme di S.Rosalia.

E in vista del 15 settembre sulle orme di Padre Pino Puglisi che lui segna ancora a e sempre di piu la coscienza della testimonianza di fede della chiesa palermitana. AMEN queste le toccanti parole del nostro amato Vescovo Corrado Lorefice accolte dal silenzio di una grande assemblea. Giovani anziani bambini che dopo la fatica dell' acchianata del Monte Pellegrino per devozione o solo per tradizione Hanno un momento di ristoro di pace di tranquillità cullati dalle parole del Vescovo Ma soprattutto acquisiscono forza e vigore con la Santa Eucaristia a cui quasi tutti hanno partecipato grazie alla piena disponibilità di alcuni sacerdoti pronti a congessate i fedeli prima della S.Messa. Un momento quello della S.Messa vissuto in grande Comunione e spirito di fratellanza. Un momento dove i fedeli hanno gridato ancira una volta" W Palermo e Santa Rosalia" Che per mezzo della nostra Santuzza possiamo avvicinarci conoscere e amare Gesù.