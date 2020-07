Piazzale Giotto, evoluzioni notturne di auto e moto che disturbano i residenti

Abito in viale Regione Siciliana (di fronte al piazzale Giotto ). Vorrei segnalare la zona, in special modo durante i fine settimana ma anche durante le giornate lavorative, diventa un punto di incontro per "prove motociclistiche ed automobilistiche" che recano parecchio disagio a noi residenti. I mezzi infatti spesso sono dotati di tubi di scappamento che non sono dotati di silenziatore, provocando rumori molto forti che vengono amplificati anche dalla particolare conformazione del plesso (come se ci fosse una cassa di risonanza).

Ogni sera infatti, i ragazzi che vi si riuniscono effettuano prove di "impennate", di "partenze" di derapate o del cosi detto "drifting" (tecnica automobilistica che consiste nel far derapare l'autovettura con forte rumore degli pneumatici ) o semplicemente ascoltano musica con impianti audio che definire "da discoteca " è molto riduttivo. Tali attività vengono svolte ad orari che superano abbondantemente la mezzanotte, spesso intorno alle 2-3 del mattino.

Le forze dell'ordine raramente intervengono ed il risultato è che regolarmente le nottate vengono spezzate da tali rumori. Lo segnalo perchè, oltre all'enorme disagio che provocano, gli stessi mettono in pericolo anche la loro vita ad orari che possono essere potenzialmente problematici (un pronto intervento potrebbe ritardare ).