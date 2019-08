"Cimitero Rotoli, ho seppellito mio padre e ho trovato una situazione simile a discarica Bellolampo"

Al cimitero dei Rotoli il dolore è più grande per me, da figlio, vedere seppellire mio padre in condizioni tipo discarica Bellolampo. Per salire a tumulare il mio genitore abbiamo trovato io e i miei fratelli la scala ostruita da detriti e quasi impossibile salirvi, poi il campo sembrava un cumulo di sterpaglie e vi erano plastiche di ogni genere uno scenario pietoso. Per scendere la cassa gli operai hanno avuto serie difficoltà addirittura mancavano le corde per la tumulazione e grazie ai operai cimiteriali per il loro impegno e a loro rischio visto che il campo è molto scosceso hanno fatto miracoli per la tumulazione. Chiedo al signor Sindaco di fare controlli seri perché per me ho visto morire mio padre due volte per il dolore provato