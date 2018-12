Romagnolo, rifiuti in via Portella della Ginestra

E’ emergenza rifiuti a Palermo. Sono saltati da alcuni giorni i turni di raccolta dei rifiuti differenziati a Palermo. In tutta la città vi sono cumuli di immondizia a ridosso dei cassonetti. La situazione in città si fa sempre più difficile, in continuazione, si registrano roghi appiccati per bruciare i cumuli di rifiuti. Dalle foto siamo in Via Portella della Ginestra zona Romagnolo-Brancaccio, i residenti più volte hanno lamentato questo disservizio da parte dell’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti (RAP), ma ancora nessuno è riuscito ad oggi a risolvere questa urgente problematica. Chiediamo alle autorità competenti d’intervenire, al fine di evitare disagi e problemi alla salute.