Siamo in via Pensabene, allo Zen. Dal giorno della Befana non si effettua la raccolta rifiuti. Nella via c'è puzza, ci sono topi. Noi residenti siamo esasperati. Perchè nessuno interviene?

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Fabrizio Cimò