Mezzomonreale, la Rap toglie i rifiuti ma gli incivili tornano alla carica

Benchè siano stati rimossi i cassonetti di via Saitta Longhi, a Mezzomonreale, la stradina palermitana che collega la salita per la cittadina un tempo normanna e la Rap, come documentato in una foto scattata questa mattina, ripulisca con una certa cadenza periodica, la stessa resta sporca e coloro i quali l'hanno presa di mira, non vogliono arrendersi.

Gli abitanti del luogo ribadiscono ancora una volta. "Sono quasi tutti monrealesi quelli che continuano ad abbandonare qui i rifiuti. Ci dicono - continuano in coro un gruppo di residenti - di farci i fatti nostri ed hanno più volte rotto le telecamere che avevamo collocato. E' una situazione insostenibile - concludono gli stessi - ci sentiamo abbandonati dal Comune di Palermo e temiamo per la nostra incolumità".