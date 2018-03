Sperone, slalom tra i rifiuti in via Coppola

Volevo segnalare l'ennesimo episodio di discarica a cielo aperto. Ci troviamo in via Giuseppe Coppola (traversa di viale dei Picciotti), allo Sperone. Una zona altamente residenziale e in prossimità di numerosi plessi scolastici. Ogni mattina, come da mesi ormai, chi come me lascia i propri figli a scuola è costretto a fare continui slalom tra marciapiedi impraticabili a causa dei numerosi rifiuti e strade transitate da automobili, tutto ciò con conseguenti rischi ed eventuali danni che ne potrebbero conseguire.

Mi auguro che questa segnalazione possa sensibilizzare molti soprattutto i "cittadini" responsabili artefici di questi atti di inciviltà e che le istituzioni e gli organi competenti si attivino affinché questa vergognosa immagine non si presenti in maniera continua nei giorni a venire.