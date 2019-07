Via Enrico Mattei diventa corso Munnizza: "Discarica creata da palermitani senza ritegno"

Riceviamo e pubblichiamo:

Ancora una discarica creata da palermitani senza ritegno. In via Enrico Mattei (zona industriale di Brancaccio) la situazione è sempre la stessa. Le strade prive d’illuminazione pubblica (per un guasto tecnico che tiene i residenti al vuoi da circa dieci anni), invita quella parte di popolazione priva di cultura, a scaricare qui ogni tipo di materiale. Dall’amianto ai pneumatici, elettrodomestici, materiali di risulta edili ed ogni altro genere di spazzatura. Tutto questo avviene nelle vie limitrofe alla sede Rap, l’azienda a capitale pubblico del Comune di Palermo che si occupa (o almeno dovrebbe occuparsi) della raccolta dei rifiuti dell’intero comune. Siamo ancora di fronte a un doppio fallimento. La totale assenza di educazione civica da parte dei “cittadini” palermitani, e l’altrettanto totale assenza dell’amministrazione comunale che dovrebbe occuparsi di questa grave situazione. Esistono impianti di video sorveglianza che dovrebbe sanzionare gli scaricatori. Mai visto nessun controllo. Mai sanzionato nessuno. E intanto i residenti si ammalano. Grazie scaricatori abusivi, continuate con il vostro impunito lavoro! Grazie Comune di Palermo! Grazie Sindaco!