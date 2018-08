Zona Calatafimi, i cassonetti vengono svuotati ma i rifiuti restano per strada

Rifiuti in abbondanza, puzza e insetti. Ecco cosa succede se si svuotano i cassonetti, ma il resto dei rifiuti rimane per terra. Siamo nei pressi dell'ospedale Ingrassia, in via Di Bella.

Segnalazione inviata alla redazione di PalermoToday al numero Whatsapp 349 76 05 761 da Vincenzo Valenza.