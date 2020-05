Materasso abbandonato in via Cuba: "Ecco come si rovina una città bellissima"

Non riesco a trattenere la rabbia e la tristezza che provo guardando la mia città rovinarsi per colpa di qualcuno: in questa foto ci troviamo in via Cuba, a pochi passi di una delle vie più frequentate di Palermo ovvero corso Calatafimi.

Possiamo notare un bellissimo materasso sporco e "spiaggiato" sul marciapiede. Non è la prima volta che qualche maleducato abbandona un materasso sul marciapiede e credo che non sarà l'ultima. La prego sindaco Orlando guardi con i suoi occhi il degrado di questa bellissima città che lei stesso amministra.

Francesco, 12 anni, cittadino di Palermo