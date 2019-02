In via Casteldaccia siamo costantemente inondati dai rifiuti: "A cosa servono i cassonetti per la differenziata dal momento in cui la raccolta non viene effettuata nei tempi consoni affinché non si crei tutto ciò? L'amministrazione comunale si adoperi affinché tutto questo non avvenga nel più breve tempo possibile. Nella zona qualche residente ha già avuto i topi in casa e questo di certo non aiuta"

Francesco Castronovo