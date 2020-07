Via Antonio Ugo è un immondezzaio: la puzza entra pure nelle case

Questa è via Antonio Ugo, a due passi dalle sedi delle ex facoltà scientifiche di via Archirafi, la strada.in cui affaccerà il nuovo complesso universitario ex consorzio agrario.

Durante la settimana l'immondizia raggiunge livelli incredibili di quantità, e la puzza che entra nelle case è indescrivibile. La domenica, oltre al danno la beffa: i negozianti invadono la strada (no, non è un mercatino domenicale) bloccando il passaggio delle auto per poi lasciare ancora più spazzatura, ancora più sparsa per tutta la strada.