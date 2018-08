I turisti immortalano i rifiuti ammassati vicino alla stazione: "Cartoline da Palermo"

E' veramente intollerabile quello che fotografano i turisti in visita nella nostra città, a ridosso della Stazione Centrale e del capolinea di tram e corriere. Le foto scattate da un turista proveniente dal Nord Italia sono a dir poco agghiaccianti, in quanto mostrano una grande distesa di rifiuti e ingombranti che certamente si accumulano da giorni, lungo la via Rosario Gregorio, a 20 metri da piazza Giulio Cesare. Non si può accettare che luoghi così centrali e frequentati si siano trasformati da tempo in discariche a cielo aperto. Non basta la bonifica periodica, visto che subito vengono alimentate non sappiamo da chi. Pretendiamo un controllo serio e l'adozione di accorgimenti che servano a prevenire questi atti delinquenziali, che macchiano irrimediabilmente l'immagine della nostra città e che rendono invivibile la nostra quotidianità. Con quale orgoglio possiamo parlare della nostra città, quando un turista ci manda queste foto, compresa quella del cartello che mostra un titolo che sembra una beffa più che un riconoscimento? Associazione Comitati Civici Palermo - Giovanni Moncada