"Romagnolo come la Terra dei fuochi?"

Come nella Terra dei Fuochi, nella spiaggia di Romagnolo, che dovrebbe essere controllata e ripulita dagli operai che dal lunedì al venerdì lavorano in loco, troviamo rifiuti mischiati al terreno. Ci sono plastiche di vario tipo, ma anche metalli vetro e quello che sembrerebbe eternit. Una discarica a cielo aperto. Non riesco a comprendere come la gente che vi lavori ogni giorno non si sia accorta di ciò e non abbia segnalato lo stato di nocività per l'ambiente e le persone. Gli operai e i supervisori che dovrebbero pulire e garantire uno stato di decoro non solo non svolgono il loro compito, ma non segnalano alle autorità competente ciò che è presente. Non meritiamo questa terra.