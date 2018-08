Noce, rifiuti per strada in via Falcando e via Parisio

E' ormai diventata "regola" abbandonare i rifiuti per strada. Ecco la situazione in via Falcando e via Parisio: vergogna, vergogna vergogna!!! ma cosa fa la polizia municipale? E le multe? Ormai sbando totale. E' impossibile camminnare degnamente per strada... per non parlare di quello che lasciano i cani. Non si ragiona più!!!