"Piazza Tosti, rifiuti non ritirati davanti al supermercato"

Questo è quello che si vede ogni giorno davanti al supermercato Quick Sisa di piazza Tosti. I responsabili asseriscono che la Rap non esegua i ritiri regolarmente e di conseguenza i rifiuti si accumulano. A piazza Tosti già si vive una situazione insostenibile per i rifiuti, e per le strade che non vengono mai pulite, se a questo aggiungiamo questo scempio la cosa si fa veramente pesante.