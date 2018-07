Noce e Zisa, l'sos dei residenti "Abbandonati in un mare di rifiuti"

Da quasi due mesi che ogni giorno telefono alla Rap e faccio reclami per l'eternit abbandonato e ogni giorno aumentano i mobili e i sacchetti abbandonati fuori dai contenitori. Ammetto che siamo noi (uso il plurale per solidarietà) siamo i primi a sporcare, ma adesso siamo completamente abbandonati dalle istituzioni. Non conto piu i reclami sia tramite app Rap sia telefonando al centralino, molte volte fatto squillare senza avere nessuna risposta. A quanto pare gli abbitanti della Noce e della Zisa per il Comune di Palermo sono di serie b quindi non hanno priorità.