Da almeno un mese ci sono dei materassi e resti di mobili sul marciapiede di viale Regione Siciliana nord ovest, tra l'ospedale Cervello e la rotonda di via Belgio. Oggi come si può vedere dalla foto si sono aggiunte anche le sterpaglie che superano l'altezza dei cassonetti. I cassonetti vengono svuotati ed il resto sosta lì senza che nessuno si preoccupi di rimuoverli. Forse si aspetta che qualcuno li bruci o che i rifiuti si accumulino ancora per far arrivare la ruspa?