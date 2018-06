Da una settimana giacciono in bella vista arredi per ogni stanza sul marciapiede di via Ragusa Moleti davanti all'omonima scuola elementare. C'è di tutto: materassi, armadi, frigorifero e perfino un wc ...una cosa vergognosa nell'anno in cui Palermo è Capitale della Cultura. Spero che questo scempio venga tolto al più presto e che i nostri concittadini abbiano più amore e rispetto per la nostra bella città.