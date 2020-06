Viale Michelangelo, storia di ordinario triste degrado

Ormai non fa più notizia. Il degrado nel quale affoga Palermo non fa più quasi impressione. Questa città è maledetta, e sono lontani i tempi quando era chiamata felicissima. Governata sempre da amministratori incapaci e abitata da troppi incivili che non amano la propria città e non rispettano le regole elementari della convivenza civile. Ad ogni angolo una discarica, quasi tutte accettate e tollerate dall'Amministrazione comunale. Sono sempre gli stessi posti, sarebbe fin troppo facile organizzare appostamenti e sanzionare, senza pietà, i trasgressori... Troppo facile ma impossibile.

Il bacino elettorale è sacro, Orlando lo sa bene. Il Sindaco uscente perde l'ultima occasione per essere ricordato come benevolmente se almeno fosse riuscito a ripulire un pochino la città. Invece peggiora di giorno in giorno. la città affoga nella totale inconcludenza di chi amministra e della Rap. Nel caso delle foto allegate, trattasi di viale Michelangelo dove sono sotto gli occhi di tutti una serie di discariche storiche, "accettate" dal Comune, ma se ne contano molte altre nella zona di Uditore e più in generale in tutta la città. Finiti i tempi dei blitz di Giambrone e della Polizia Municipale. Non riescono neppure a garantire lo svuotamento dei cassonetti di plastica, carta. indumenti. Se qualcuno ha a cuore questa città, allora alzi la voce, e lo faccia presto!