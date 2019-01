Ancora rifiuti ingombranti abbandonati in via Enrico Petrella: un cucinino e un frigorifero sono per strada già da alcuni giorni rappresentando un incentivo, per gli incivili e maleducati, a sporcare ancora di più la nostra splendida città martoriata da mesi di raccolta indifferenziata non ancora del tutto decollata per cause da imputare oltre all'incuria e alla negligenza dei cittadini, anche alla cattiva gestione da parte della Rap.