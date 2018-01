Rifiuti in largo Gibilmanna, segnalazioni a vuoto: "Che beffa l'app della Rap"

La tanto pubblicizzata app della Rap, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti in città, dopo alcuni giorni dalla segnalazione mi informa con una mail che "la segnalazione di rimozione ingombranti abbandonati, nel sito largo Gibilmanna (Borgo Nuovo), da lei effettuata il 17 gennaio 2018 e acquisita con identificativo numero 21841, è stata svolta in data 16/01/2018. Grazie". Niente di più falso: gli ingombranti sono sempre allo stesso posto! E non è la prima volta, con altre segnalazioni hanno fatto lo stesso. Complimenti per l'efficienza.

Segnalazione arrivata alla redazione di PalermoToday da una lettrice, Angela Golia.