Rifiuti ingombranti abbandonati alla Noce

Continuano senza alcuna differenza con gli anni passati le discariche a Palermo, si continua a scaricare indisturbati di tutto ed in qualsiasi ora nei vari angoli della città. Le foto pubblicate sono riferite alla zona Noce nel particolare via Crociferi/Di Martino (discarica arcistorica) e in via Morosini/Crociferi, inoltre le strade sono strapiene di cartacce e altro. Dove sono i tanto pubblicizzati controlli? La gente continua a fare quello che vuole a qualsiasi ora del giorno, dalla foto si può notare come un tizio svuota un contenitore di rifiuti speciali (meccanica) nel cassonetto. Basterebbe che la polizia municipale girasse con l'auto con l'intenzione di beccare qualcuno, è facile trovare chi deposita ingombranti, basta volerlo fare. L'amministrazione ogni tanto da la notizia di qualche controllo e qualche fermo effettuato, ma poi finisce tutto. Se girassero quotidianamente, i fermi sarebbero moltissimi, solo così forse la gente che deve disfarsi di ingombranti ci penserebbe un pò prima di abbandonarli.