È vergognoso camminare tra rifiuti di ogni tipo. Qua siamo in via Andrea Guarnieri tra Uditore e Passo di Rigano in un contesto abitativo dove bambini, ragazzi, adulti anziani animali transitano regolarmente visti la vicinanza di scuole chiesa mercato etc. Tutta la zona rimane comunque sommersa di rifiuti per strada. Grazie signor sindaco.