Invio alcune foto per mostrare in che condizioni si trovano i viali di Mondello. Non penso sia soltanto inciviltà. Praticamente è impossibile camminare sui marciapiedi. Precisamente in via Partanna, via Adone, via Nettuno, via Collotti, viale Cavarretta. Ma in tantissime strade c'è questa situazione.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Antonio Sposito