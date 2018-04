Via Saitta Longhi e via Paruta, rifiuti tra le case e discariche vicino a una scuola

"Le ho fotografate ieri, sabato 7 aprile, ma è una situazione costante e a quanto sembra irrisolvibile. In entrambi le strade si registra un odore nauseabondo: nel primo caso, in via Saitta Longhi, a pochi metri da una sala ricevimenti e da alcune villette. Nel secondo caso, in via Paruta, il degrado ambientale si manifesta in tutta la sua magnificenza, a due passi da una scuola e tra le tante case presenti nella popolatissima via". Segnalazione fatta alla redazione di PalermoToday da Rosario Lo Cicero Madè.