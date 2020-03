Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questo è quello che succede tutti i giorni in via Sagittario, nonostante i cassonetti siano a pochissimi metri, la gente (quasi tutti non residenti) continua e creare discariche.

Noi residenti siamo stanchi. Neanche il Coronavirus riesce a fermare gli sporcaccioni!