Discarica abusiva perenne in via Livorno

Abbiamo segnalato tante (troppe volte) la situazione di via Livorno, una delle strade del centro storico che si snodano intorno a piazza Pretoria, attraversata giornalmente da tantissimi turisti che vanno a visitare i nostri gioielli artistici ed architettonici. Ci chiediamo come sia tollerabile che una strada come questa, come altre del centro storico, venga utilizzata come discarica a cielo aperto senza che ci sia alcuna sorveglianza.

Alle frequenti segnalazioni segue la bonifica, ma si tratta di interventi non risolutivi perchè il giorno dopo si ricomincia, come prima e più di prima, senza vergogna e senza freni. Noi pretendiamo, da cittadini contribuenti, che l'Amministrazione intervenga in modo incisivo perchè bisogna debellare dalla radice il fenomeno degli abbandoni illeciti mediante controlli mirati, colpendo con sanzioni esemplari i "delinquenti ra munnizza" che, oltre ad arrecare disagio ai residenti e pericolo per la salute, ledono profondamente la reputazione di una città d'arte, sfregiata da tanto degrado a cui sembra che nessuno sia in grado di far fronte.

In attesa che si materializzi il miracolo della differenziata in tutta la città, in attesa che il servizio di raccolta funzioni in modo costante e non a singhiozzo, fra guasti di mezzi e carenze di personale, pretendiamo almeno controlli efficaci e costanti delle zone adibite a discariche abituali, ben note alla nostra municipalizzata. Alleghiamo le foto odierne di via Livorno, appena liberata dagli ingombranti e nuovamente sommersa in modo indecente e criminale da chi si sente libero di scaricare ogni sorta di rifiuti dove e quando vuole, vista la non adeguata attività di controlli.

Il presidente dell'associazione Comitati civici Palermo, Giovanni Moncada.