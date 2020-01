Ancora una discarica davanti alla scuola Scipione di Castro: "A quando la videosorveglianza?"

La strada davanti alla scuola Scipione di Castro, alla Zisa, ancora una volta si trasforma in una discarica a cielo aperto. i bambini per entrare a scuola sono costretti a farsi largo tra, mobili, divani vetrine, sedie tavoli, elettrodomestici. C'è di tutto ed ormai convivere in questo enorme degrado è diventato la normalità. La domanda che sorge spontanea è: perché pagare la tassa sui rifiuti visto che il servizio che ci offrono è questo? Basterebbe non buttare i rifiuti ingombranti da parte delle persone incivili, ma visto che sono incivili lo continueranno a fare, quindi basterebbe attivare un servizio di videosorveglianza e multare questa gente irrispettosa.