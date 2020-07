Discarica a cielo aperto in piazzale Giotto

Anch'io sono un residente nei pressi di piazzale Giotto, e voglio ricollegarmi alla segnalazione fatta da un altro residente in zona che lamentava evoluzioni notturne all'interno del piazzale. Confermo il tutto, ed aggiungo, come da foto allegata, che è anche diventato una discarica a cielo aperto. Mobili, frigoriferi, materassi, oggetti e rifiuti di qualsiasi tipo, oltre ad essere diventato centro raccolta serale di tutti i camion della spazzatura...ma questa è un altra e triste storia. Chi dovrebbe occuparsi di tutto ciò? Un piazzale ridotto ormai a quale funzione?! Discarica e raduni notturni, sporco ed inutile. Caro Sindaco, che tanto elogia i suoi risultati, venga a dare un occhiata... Vi ringrazio per il vostro servizio.