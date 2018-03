Oreto, ciò che resta di te... fiumi di parole

Fiumi di parole tra noi? Non tutti sanno che il fiume Oreto che si vede in foto, è lungo circa 20 chilometri. La foce è ben visibile dal lungo mare di Sant'Erasmo, anch'esso dimenticato dalla città di Palermo e sopratutto dalle amministrazioni che avrebbero dovuto salvaguardarlo. Il fiume Oreto riceve acqua dal Torrente dei Greci, il Vallone Piano di Maglio e il Vallone della Monaca.

Il bacino del fiume, dato ricavato dal sito wikipedia, si estende per circa 129 chilometri, dal Monte Gibilmesi fino alla foce di Sant'Erasmo a Palermo. Negli anni le amministrazioni si erano espressi in maniera positiva circa la sua bonifica al fine di far splendere il fiume come un tempo e permettere alla cittadinanza di poterlo vivere, con delle passeggiate ed escursioni, ma fino ad oggi, pare, nulla sia stato fatto.