Rifiuti abbandonati sul marciapiede: "Buon Natale da via Mongitore"

Auguri di buon Natale. E' lo slogan ufficiale di queste ultime ore che ci porta, ancora una volta, per il centro storico di Palermo. Carissimi lettori, ci troviamo in via Antonio Mongitore, laddove il presepe natalizio non ha tempo. Tra rifiuti, degrado e quant’altro, mi domando come Capitale della cultura, dove siamo destinati a finire. Un anno di continue segnalazioni all’amministrazione comunale e alla persona del Sindaco. Come diceva dire il mio professore di diritto amministrativo: studenti, la legge è una cosa, farla rispettare equivale ad aria fritta. Non aveva tutti i torti.