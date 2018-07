Marciapiedi rotti, rifiuti e topi a Bonagia: "Il quartiere dimenticato dal Sindaco"

Ecco la situazione attuale della zona di Bonagia, precisamente in via del Levriere e via del Segugio. La spazzatura sta per entrare nelle nostre case, le piante non vengono curate, le radici degli alberi crescono a dismisura distruggendo i marciapiedi. Non possiamo più vivere in questa situazione. Si sa che la spazzatura "chiama" insetti, scarafaggi e sopratutto topi che possono risultare molto pericolosi.

La nostra zona da tempo è stata dimenticata dal nostro Sindaco, ma a questi livelli credo che ci siamo arrivati poche volte: una delle zone più belle di Palermo sta diventando una discarica e i residenti sono abbandonati a loro stessi. Oggi mentre passeggiavo con il mio cane ho deciso di scattare qualche fotografia per una dare prova visiva, con la speranza che presto questa situazione possa cambiare.