Rifiuti, topi e liquami in via Ammiraglio Gravina: "Pulisco io per non far vedere questo schifo ai turisti"

Ho una casa che affitto a turisti in via Ammiraglio Gravina (civico 44), in pieno centro a Palermo, a partire da luglio 2019. Dopo varie segnalazioni all'assessore Catania, alla Rap (sia mie che degli altri condomini) la situazione rimane sempre la stessa. Topi, insetti, sversamento di liquami puzzolenti sono all'ordine del giorno. Siamo stati costretti a togliere i bidoni della Rap perché venivano continuamente utilizzati da passanti non residenti ma non è servito a nulla.

I rifiuti, sebbene separati correttamente continuano a rimanere per giorni sul marciapiede. Non so più cosa pensare se è un boicottaggio di qualcuno che non vuole la zona pedonale di recente istituzione. Mi sono ritrovato personalmente per ben 3 volte in un mese a raccogliere io stesso i rifiuti per evitare che gli ospiti (stranieri e non) fossero schifati a tal punto da lasciare anzitempo l'appartamento.