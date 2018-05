Rifiuti a pochi passi dal Castello della Cuba: lavoratore scrive al sindaco

Carissimo sindaco Orlando, mi ricresce doverla disturbare, ma per l'ennesima volta mi fa dovere segnalare queste immagini. Questo contenitore si trova a pochi passi da un sito monumentale e precisamente al Castello della Cuba in corso Calatafimi 100. Da persona civile , da cittadino, da lavoratore presso il sito sopra citato, ho segnalato più volte questo spettacolo deplorevole, compreso alla squadra dei vigili urbani che si occupa di queste segnalazioni, la quale mi ha assicurato un pronto intervento. Sono passati circa 10 giorni e ad oggi non è successo nulla. La stessa segnalazione mi ricresce doverla fare per i marciapiedi sporchi. Le auguro buon lavoro e una buona giornata. Scaccia Marco