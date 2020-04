Bonagia, montagna di rifiuti in strada: "Comune e Rap sono in quarantena?"

A Bonagia, nella ex via del Bassotto, all'incrocio con via Damiano Lo Greco, c'è spazzatura ovunque. Già da una settimana si trovano rifiuti di ogni genere: materassi, porte, mobili, sacchetti gettati qua e là. La Rap e il Comune sono in quarantena? Ovviamente di tutto ciò non ne parlano i giornali né i notiziari.