"Posteggi e marciapiedi soffocati dalla paccottiglia e dai rifiuti a Ballarò"

Posteggi e marciapiedi soffocati dalla paccottiglia. Da mesi ormai si protrae il calvario dei residenti in zona Ballarò, impossibilitati a servirsi dei marciapiedi e dei posteggi per via delle onnipresenti bancarelle che, giorno e notte, occupano il suolo pubblico. I continui schiamazzi, l'accumularsi di rifiuti e i disagi che questa specie di "mercato" arreca al quartiere, riducono sensibilmente la qualità della vita in una zona già di per sé piagata dal dramma dei cumuli di immondizia ingombrante mai ritirati dalla società che ne gestisce lo smaltimento.