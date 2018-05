Bagheria, rifiuti in strada per giorni: "Puliscono solo i corsi principali"

Rifiuti in strada a Bagheria e nessun che li raccolga. A segnalarlo un cittadino che abita nella zona del centro storico, stanco di vedere i sacchetti dell’immondizia lasciati sull’asfalto e sui marciapiedi a marcire sotto il sole. "Passano per la raccolta nei corsi principali - spiega a PalermoToday Fabrizio P. - ma nelle traverse il servizio è assente. Per giorni via Senatore Scaduto, all’incrocio con via Baiardi, si è trasformata in una discarica. Non posso che sottolineare l’inciviltà delle persone, ma l’Amministrazione deve intervenire e risolvere il problema”.

Recentemente l'Amministrazione comunale guidata da Patrizio Cinque ha potenziato il parco macchine per la raccolta differenziata grazie a otto nuove vasche ribaltabili per il porta a porta. "Dopo regolare gara le 8 nuove vasche - l’assessore ai Lavori Pubblici, Fabio Atanasio - entreranno da subito a servizio sul territorio. Verranno installate su veicoli di piccole dimensioni che trovano facile accesso di manovra nei centri storici e nei vicoli stretti, serviranno per il potenziamento della flotta comunale per il servizio del porta a porta diffuso su tutta la città".