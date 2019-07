Materiali di risulta abbandonati in via Perez: "L'inciviltà non ha limiti"

Ci troviamo in via Perez, all'altezza più o meno del civico 216. L'inciviltà delle persone non ha limiti. Nel tardo pomeriggio di ieri hanno ritirato uno scarrabile pieno di materiali di risulta (e immondizia depositata da persone che non hanno rispetto per nessuno) proveniente da una ristrutturazione di un appartamento che insiste nella stessa via. Nel sollevare lo scarrabile parte del materiale è caduto sulla strada e nessuno l'ha raccolto: è stato lasciato lì dove è caduto. (allego foto per non lasciare niente all'immaginazione).

Da informativa ricevuta è stato contattato il proprietario dell'immobile il quale ha risposto che non è colpa sua ma dell'impresa. Gli operai della Rap fanno finta di non vedere e quindi tutto rimarrà in questo stato non si sa fino a quando. Volete provvedere a fare qualcosa? Giammarinaro Anna