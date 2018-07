Viale Regione, disagi per il rifacimento dell'asfalto: "Perchè non fare i lavori di notte"

Da ieri grandissimi disagi ed incolonnamenti su viale Regione Siciliana, direzione Catania, che si protraggono per svariati chilometri in seguito a lavori per il ripristino del manto stradale. Infatti dei lavori che potrebbero benissimo essere eseguiti di notte, stanno creando un mare di disagi a tutti i cittadini costretti a stare incolonnati per ore per un intervento che assolutamente si poteva e si doveva fare in un orario notturno. Ora basterebbe fare un piccolo calcolo per i costi diretti ed indiretti che comporta la scelta di fare i lavori in orario diurno per rendersi conto di come sia sbagliato operare in questo maniera.

Infatti se vogliamo calcolare almeno diecimila auto ferme per un ora di incolonnamento abbiamo uno sciupio aggiuntivo di almeno un litro di benzina /gasolio in più. Cioè abbiamo speso tutti circa diciassettemila euro buttati al vento, inoltre a questi aggiungiamo circa una ora di lavoro /produttività persa cadauno, che anche se vogliamoci calcolarla ad una media di circa euro quattro per difetto cadauna, fanno altri 40 mila euro sprecati. Inoltre abbiamo un aumento dell’inquinamento esponenziale da quantificare. Insomma stiamo spendendo per ogni giorno circa 60 mila euro in più di quanto avremmo speso eseguendo i lavori in orari notturni, ed a circa 180 mila euro per tre giorni di lavoro.

Si tratta cioè di soldi sprecati perché non hanno prodotto nessun miglioramento e o arricchimento per la nostra comunità. Ma non sarebbe giusto che si pensasse prima ,infatti non è giusto sia economicamente ed anche moralmente buttare al vento tutto questo denaro per tutti noi. Il Comune nei suoi amministratori tutti , dovrebbe fare questi calcoli prima di appaltare i lavori .