Opere d'arte dai libri destinati al macero: il riciclo creativo di Annalisa

Buongiorno, mi chiamo Annalisa. Lisa sul profilo fb. Sono un'artista che ricicla libri destinati al macero e creo vere e proprie opere d'arte. Vivo a Ficarazzi ma sono di Palermo. Desidererei poter diffondere il messaggio di riciclo creativo per riuscire a coinvolgere adulti e bambini in quest'arte e tenerli occupati in questo particolare periodo. Potete visitare la mia pagina fb Book Art di Lisa per farvi un idea di ciò che creo.