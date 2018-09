Verso la riapertura del passante: "Chiuso l'accesso alla stazione Torre Ciachea di Carini"

Dopo tre lunghi anni d'attesa il 14 settembre 2018 riapre il passante ferroviario di Palermo. Fra le fermate previste e rinnovate c'è quella alla stazione Torre Ciachea di Carini, una stazione fondamentale per i lavoratori della zona industriale di Carini e dei numerosi centri commerciali che si trovano in prossimità della fermata.

Prima della chiusura della circolazione ferroviaria, la fermata era accessibile dalla statale113 da una stradella di collegamento. Durante i lavori la stradella è rimasta chiusa ed adesso è nell'evidente stato di degrado testimoniato dalle foto allegate. Come faranno i lavoratori-viaggiatori ad arrivare alla stazione Torre Ciachea se nessuno interviene a ripristinare la stradella? Un servizio che attendiamo da tre anni rischia di non potere essere fruibile per un breve tratto di strada chiuso e degradato.